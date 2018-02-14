“Akhisarspor maçı bizim olmazsa olmazımız”
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, geçtiğimiz hafta 5-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçının kendileri için bir hezimet olduğunu söyleyerek, “Hafta sonu sahamızda oynayacağımız Akhisarspor maçı bizim olmazsa olmazımız. Mecbur kazanmak zorundayız” dedi.
"BU MAÇ BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ"
İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, 5-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçının kendileri açısından hezimet olduğunu söyleyerek, "Bizim rakibimiz Beşiktaş değil ama oradan bir şey elde edebilirsek moral kaynağı olarak önümüzdeki haftalara daha güvenle bakma adına iyi olur diye düşünüyorduk ama olmadı. Ciddi anlamda burada Akhisarspor maçımız var. Bu maç bizim olmazsa olmazımız. Mecbur kazanmak zorundayız. Akhisar'ın da durumu kötü. Geçen hafta kazandıkları maçla moral buldular. Zor bir maç olacak. Oyuncularımızla dünden itibaren çalışmalara başlayarak maçın önemini anlatıyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda yapıyoruz. Pazar günü Alanya maçında gösterdikleri performansın daha üstünde bir performans göstererek maçı kazanmak adına ellerinden geleni yapacaklar" dedi.
Hataları düzeltme adına çalışma yaptıklarını da kaydeden Açıkgöz, "Süremiz yok, haftalar çabuk geçiyor. Mümkün oldukça hepsini çalıştırıp eksikliğimizi antrenmanlarda gidermeye çalışıyoruz ama süreç biraz zaman alacak" diye konuştu.
Taraftarlara da seslenen Leven Açıkgöz, "O tribünü doldursunlar. Maçın sonucuna göre eleştiri ve övgüyü yapabilirler. Oturduğumuz yerden değil gelip tribünde takımın yanında olduğunu göstermek için taraftarımızı bekliyoruz. Bu konuda hala birlikteliğe varamadık" ifadelerine yer verdi.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:30
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"Aziz Yıldırım, Koç'un yanında yer almalı"
Toplam 9
Yorum
birol neden iş adamları yönetici oluyor spor kluplerine.spor akademilerinin spor yöneticiliği diye bir bölümü var. bu bölüm mezunları yapsın
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 6
Yorum
UZMAN CEZACI EMREDE AYNI FENERDEYKEN CEZA ALIYORDU
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 6
Yorum
UZMAN DR CANER FENERDEYKENDE CEZA ALIYORDU BJK İLE ALAKASI YOK
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