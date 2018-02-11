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    11 Şubat 2018, Pazar
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    '2-0'dan sonra teslim olduk'

    '2-0'dan sonra teslim olduk'
    'un teknik direktörü Levent Açıkgöz, zorlu bir deplasmana en azından 1 puan için geldiklerini ancak bunu da başaramadıklarını söyledi. Açıkgöz, " kalitesi belli bir takım. Şampiyon apoletli bir takım" dedi. Usta hoca şöyle devam etti: "İşimiz gittikçe zorlaşıyor. Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız."
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:09
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