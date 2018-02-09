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    09 Şubat 2018, Cuma
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    'e tribün cezası

    Karabük'e tribün cezası
    PFDK, Sivas ve Konya'ya saha olayları nedeniyle 15'er bin lira para cezası verdi. Kurul ayrıca, Karabük'e de Alanya maçında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin lira para cezası keserken, çirkin ve kötü tezahürattan bazı tribünlerdeki taraftarların bir sonraki iç saha müsabakasına girişlerinin bloke edildiği kaydedildi.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:54
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