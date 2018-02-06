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    06 Şubat 2018, Salı
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    ''Savaşan bir takım olacağız”

    ''Savaşan bir takım olacağız”

    Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, hafta sonu Beşiktaş karşısında alacakları moralle bu ligde dengeleri değiştiren ve savaşan bir takım olduklarını kamuoyuna göstermek istediklerini söyledi.

    , Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. İdman öncesi futbolcularla konuştuktan sonra gazetecilere açıklama yapan Teknik Direktör Levent Açıkgöz, Alanya karşısında aldıkları galibiyetin güzel olduğunu söyleyerek, "Galibiyetin takıma yansıması olumlu oldu. Buna ihtiyacımız var. Sonuçta bir maç kazandık, daha önümüzde 14 hafta var. Bu ligin içinde bir şeyleri değiştirebilmek için bir maç değil, birçok maç kazanmamız gerekecek. Bu hafta önemli bir Beşiktaş maçı var. Bu maça bu moralle en iyi şekilde hazırlanarak, iyi bir analizle en iyi şekilde çıkacağız. Oradan alacağımız moralle bu ligin içinde lig sonu ne olur bilemiyoruz ama dengeleri değiştiren ve savaşan bir takım olduğumuzu kamuoyuna göstereceğiz" dedi.

    Açıkgöz, 24 kişilik kadrolarının olduğunu da belirterek, "Kage'nin sakatlığı bitti ve Alanya maçının son 20 dakikasında oyuna dahil oldu. Skulason'un cezası bitti. Onların gelmesi takımın varlığına yansıyor. Aldığımız 3 puan ve oyuncuların da geri gelmesi bize ayrı bir moral motivasyon oldu. Bu da hafta sonuna olumlu yansıyacak" şeklinde konuştu.

    Hasan Doğan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu, kondisyon ve 5'e 2 çalışmasının yanı sıra taktik ağırlık çalışma yaptı.

    Sakatlığı geçen 'in takımla çalışmaya başladığı antrenmana, rahatsızlığı bulunan ve bu nedenle ameliyat edilen Murat Akın katılmadı.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:15
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