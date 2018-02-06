''Savaşan bir takım olacağız”
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, hafta sonu Beşiktaş karşısında alacakları moralle bu ligde dengeleri değiştiren ve savaşan bir takım olduklarını kamuoyuna göstermek istediklerini söyledi.
Açıkgöz, 24 kişilik kadrolarının olduğunu da belirterek, "Kage'nin sakatlığı bitti ve Alanya maçının son 20 dakikasında oyuna dahil oldu. Skulason'un cezası bitti. Onların gelmesi takımın varlığına yansıyor. Aldığımız 3 puan ve oyuncuların da geri gelmesi bize ayrı bir moral motivasyon oldu. Bu da hafta sonuna olumlu yansıyacak" şeklinde konuştu.
Hasan Doğan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu, kondisyon ve 5'e 2 çalışmasının yanı sıra taktik ağırlık çalışma yaptı.
Sakatlığı geçen Cem Özdemir'in takımla çalışmaya başladığı antrenmana, rahatsızlığı bulunan ve bu nedenle ameliyat edilen Murat Akın katılmadı.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 13:15
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