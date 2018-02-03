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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Karabükspor 11 maç sonra kazandı!

    Karabükspor 11 maç sonra kazandı!

    'in 20. hafta mücadelesinde 11 maçtır kazanamayan , Aytemiz 'u konuk etti. Ev sahibi ekip 79. dakikada 'nin golüyle zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

    Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçildi.

    79. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen İshak Doğan ceza sahası içine ortasını yaptı. Uzaklaştırılmaya çalışılan top kısa düştü ve ceza sahası içine sağ kanattan doldurulan top kafalardan sekti. Leandrinho son altıpas önünden kafa ile topu indirdi. Bu topa hareketlenen kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

    Bu golle 1-0 göne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

    Bu sonucun ardından Karabükspor puanını 12 yaptı ancak 18. sırada kaldı. ise 21 puanla 12. sırada yer aldı.

    Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

    Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Bozbey, Mehmet Salih Mazlum

    Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Ferhat Görgülü, İshak Doğan, Bliznichenko (Dk. 66 Kage), Murat Akın, Osman Çelik (Dk. 86 Traore), Ergin Keleş (Dk. 79 Leandrinho), Ibanez, Alexe

    Aytemiz Alanyaspor: Riou, Gassama, Tzavellas, Barış Başdaş (Dk. 63 Filipe Augusto), Nsakala, Villafanez (Dk. 81 Douglas), Sackey, Welinton, Emre Akbaba, Efecan Karaca (Dk. 81 Cenk Ahmet Alkılıç), Junior Fernandes

    Gol: Dk. 79 Alexe (Kardemir Karabükspor)

    Sarı kartlar: Dk. 14 Kravchenko, Dk. 16 Alexe, Dk. 51 Bliznichenko, Dk. 71 Hakan Aslantaş, Dk. 74 Ibanez, Dk. 90+4 Kage (Kardemir Karabükspor), Dk. 34 Villafanez, Dk. 71 Filipe Augusto (Aytemiz Alanyaspor)

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:57
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