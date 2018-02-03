Karabükspor 11 maç sonra kazandı!
Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde 11 maçtır kazanamayan Kardemir Karabükspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip 79. dakikada Marius Alexe'nin golüyle zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçildi.
79. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen İshak Doğan ceza sahası içine ortasını yaptı. Uzaklaştırılmaya çalışılan top kısa düştü ve ceza sahası içine sağ kanattan doldurulan top kafalardan sekti. Leandrinho son altıpas önünden kafa ile topu indirdi. Bu topa hareketlenen Marius Alexe kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.
Bu golle Kardemir Karabükspor 1-0 göne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.
Bu sonucun ardından Karabükspor puanını 12 yaptı ancak 18. sırada kaldı. Alanyaspor ise 21 puanla 12. sırada yer aldı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Bozbey, Mehmet Salih Mazlum
Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Ferhat Görgülü, İshak Doğan, Bliznichenko (Dk. 66 Kage), Murat Akın, Osman Çelik (Dk. 86 Traore), Ergin Keleş (Dk. 79 Leandrinho), Ibanez, Alexe
Aytemiz Alanyaspor: Riou, Gassama, Tzavellas, Barış Başdaş (Dk. 63 Filipe Augusto), Nsakala, Villafanez (Dk. 81 Douglas), Sackey, Welinton, Emre Akbaba, Efecan Karaca (Dk. 81 Cenk Ahmet Alkılıç), Junior Fernandes
Gol: Dk. 79 Alexe (Kardemir Karabükspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Kravchenko, Dk. 16 Alexe, Dk. 51 Bliznichenko, Dk. 71 Hakan Aslantaş, Dk. 74 Ibanez, Dk. 90+4 Kage (Kardemir Karabükspor), Dk. 34 Villafanez, Dk. 71 Filipe Augusto (Aytemiz Alanyaspor)
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:57
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İşte Aykut Kocaman'ı çileden çıkaran pozisyonlar
Toplam 16
Yorum
izleyici Hocam oyunculara ne oynatıyonda halen ağlıyorsun ! Yazık Ya fenere :D senın gıbı cakma hocası var ! önce oynayı öğret oyunculara !
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‘Jübilem F.Bahçe'de anne’
Toplam 9
Yorum
erol cok gormeyın eto wanger golculer41 ıle 36 yasına kdr turkıyede oynuyorsa mesut 34 oynamıs cok gormemek lazım
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Allardyce'den Cenk'i üzen açıklama
Toplam 3
Yorum
OBJEKTIF Adam doğru söylüyor cenkın attığı gollerın yarısı penaltıdan.oyunculuk sıfır.bence ço k ıyı para kazandılar.
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