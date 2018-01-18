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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Yeniden ’o krizi

    Yeniden Eto’o krizi
    Antalya'da 'o krizi yaşanıyor. Daha önce alacakları için ihtar çeken ve yıllık 4 milyon euro'luk maliyeti olan Eto'o'dan kurtulmanın yollarını arayan yönetim, Brezilya'dan Palmeiras'ın istediği yıldız golcünün menajeri Wilfried De Happi ile masaya oturdu. Görüşmelerde henüz net bir karar alınmadığı öğrenildi.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:05
    Etiketler:
    Eto
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