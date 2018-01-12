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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Karabük’te tatsız prova: 0-3

    Karabük’te tatsız prova: 0-3
    , Antalya Belek kampındaki hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınorduspor'a 3-0 mağlup oldu. Otelin tesislerinde yoğun yağmur altında oynanan karşılaşmada İzmir temsilcisinin gollerini; 17. dakikada Fatih, 48. dakikada Erdoğan ve 57. dakikada ise Kerim Avcı kaydetti.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:19
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