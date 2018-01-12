;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Karabükspor'da ikinci yarı hazırlıkları

    Karabükspor'da ikinci yarı hazırlıkları

    Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, Süper Lig'in ikinci yarısında herkesin daha iyi bir takım izleyeceğini söyledi.

    Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da gerçekleştirdikleri kampın sonuna yaklaştıklarını ve hazırlıkların çok iyi geçtiğini ifade etti.

    Bir taraftan da transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Toraman, " açısından kötü geçen ligin ilk yarısını unuttuk. Şimdi önümüzde oynanmamış 17 maç var. Biz bu hedefe kilitlendik. Bu amaçla Antalya'da bir haftayı aşkındır kamp yapıyoruz. Kamp çok iyi gidiyor. Yapılan transferler de bu sürede takıma yavaş yavaş uyum sağlıyor. Ligin ikinci yarısında herkes daha iyi bir izleyecek. Amacımız lige tutunmak ve gelecek sezon daha iyi şeyler yapabilmek." diye konuştu.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabükspor'da ikinci yarı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN