Karabükspor'da ikinci yarı hazırlıkları

Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da gerçekleştirdikleri kampın sonuna yaklaştıklarını ve hazırlıkların çok iyi geçtiğini ifade etti.

Bir taraftan da transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Toraman, "Kardemir Karabükspor açısından kötü geçen ligin ilk yarısını unuttuk. Şimdi önümüzde oynanmamış 17 maç var. Biz bu hedefe kilitlendik. Bu amaçla Antalya'da bir haftayı aşkındır kamp yapıyoruz. Kamp çok iyi gidiyor. Yapılan transferler de bu sürede takıma yavaş yavaş uyum sağlıyor. Ligin ikinci yarısında herkes daha iyi bir Kardemir Karabükspor izleyecek. Amacımız lige tutunmak ve gelecek sezon daha iyi şeyler yapabilmek." diye konuştu.