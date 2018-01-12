Karabükspor'da ikinci yarı hazırlıkları
Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, Süper Lig'in ikinci yarısında herkesin daha iyi bir takım izleyeceğini söyledi.
Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da gerçekleştirdikleri kampın sonuna yaklaştıklarını ve hazırlıkların çok iyi geçtiğini ifade etti.
Bir taraftan da transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Toraman, "Kardemir Karabükspor açısından kötü geçen ligin ilk yarısını unuttuk. Şimdi önümüzde oynanmamış 17 maç var. Biz bu hedefe kilitlendik. Bu amaçla Antalya'da bir haftayı aşkındır kamp yapıyoruz. Kamp çok iyi gidiyor. Yapılan transferler de bu sürede takıma yavaş yavaş uyum sağlıyor. Ligin ikinci yarısında herkes daha iyi bir Kardemir Karabükspor izleyecek. Amacımız lige tutunmak ve gelecek sezon daha iyi şeyler yapabilmek." diye konuştu.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:26
-
Yıldız golcüye flaş teklif! 15 milyon euro...
Toplam 8
Yorum
KaradenizSamsun 15 milyon nedir ya ? 25 milyon aşagısına satılmamalı burak sayesinde takım ligde tutundu kac puan ve para kazandırdı kral satılamaz
-
Gaziantepspor'da Derelioğlu dönemi
Toplam 1
Yorum
CELAL OLMAYAN FUTBOLCULARLA NASIL CALISACAKSIN KARDES ?
-
Beşiktaşlı yıldız Türkiye'den ayrıldı
Toplam 1
Yorum
Ne dediniz İmparator Beşiktaş Yıldızı Türkiye den ayrılmış. Bu adama neden Yıldız diyorsunuz Gerçı Terime de İmparator diyorlar, neyin İmparatoru dalkavuklar
Karabükspor'da ikinci yarı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.