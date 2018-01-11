"Ligin ikinci yarısına iyi başlamak önemli"
Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Levent Açıkgöz, Antalya'da çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.
Açıkgöz, yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır Antalya Belek'te kamp yaptıklarını, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarının çok iyi gittiğini ifade etti.
Takımda morallerin yerinde olduğunu aktaran Açıkgöz, "Sezonun ilk yarısını iyi geçirmedik. Şimdi ligde kalma mücadelesine başlıyoruz. Bu nedenle hem hazırlıklar hem de transfer önemli. Her iki konuda da titiz bir çalışma yürütüyoruz. Antalya'da çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Ligin ikinci yarısına iyi başlamak önemli. Günde iki idmanla istediğimiz seviyeye ulaşmayı hedefliyoruz. Şimdilik her şey yolunda. İkinci yarıda ilk maçımız sahamızda Gençlerbirliği ile olacak. Bu maçı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
Transfer çalışmalarına değinen Açıkgöz, "Takımdan ayrılan futbolcular oldu. Onların yerine bazı transferler de yaptık. Herve Kage, Ergin Keleş ve Adam Stahl aramıza katıldı. Bizimle çalışmalara başladı. Bazı isimlerle görüşmeler de devam ediyor. Uzun süredir sakat olan Dany Nounkeu takımla çalışıyor. Onun da aramıza dönmesi bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:39
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Sırada Aykut Kocaman mı var?
Toplam 9
Yorum
fbcan lucescu ile olmayacağı baştan belliydi sırf arda'yı tekrardan milli takıma döndürmek için getirdiler.
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Mas'tan sonra bir ayrılık daha! Gitmek istiyor...
Toplam 6
Yorum
HaLm61 Derhal gönderilmeli iyice soğuttu kendinden hiç bir işe yaramaz defansa yardım etmez biriysel oynayan bir topçu gönderin gitsin ..
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 31
Yorum
Hayrettin Arkadaş çok basit RVP kendini dünya yıldızı görüyorsa yolla paf takımına orda çalıştır gelmez ise Noter huzurunda tutanak tut cezayı bas şikayet ederse UEFA ya noter belgelerini ve bilir kişi raporlarını göster bak bakalım nasıl tıpış tıpış çalışıyor
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