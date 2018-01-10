“Yeni transferlerimizle en iyi şekilde hazırlanıyoruz”
Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sürdüren Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör Levent Açıkgöz, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyerek, “Yeni transferlerin gelmesiyle önümüzdeki hafta oynayacağımız Gençlerbirliği maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz” dedi.
Bir haftalık kamp sürecini geride bıraktıklarını kaydeden kırmızı-mavili ekibin teknik patronu Levent Açıkgöz, "İlk etapta altyapıdan gelen 5 oyuncumuzla beraber 18 oyuncumuz vardır. Bugünden itibaren yeni transferlerimiz şimdi aramıza katılmaya başladı. Kısa sürede takıma adapte olarak, önümüzdeki kısa kalan sürede en iyi şekilde Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız. Verimli bir kamp geçiyoruz. Sakatlanan oyuncumuz da yok. Havada olumlu güzel. Çalışma ortamı anlamında sıkıntı yaşamadık. Oyuncu transferlerimizin gelmesiyle birlikte bu çalışmalarımız daha da iyi olacak" dedi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:46
-
Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı?
Toplam 6
Yorum
Gslı Arda TURAN Türkiye ye gelerek hatta Belediye takımına gelerek büyük hata yaptın..Düşüncem şu tıpkı mehmet ekici gibi sakatlanacaksın Nokta.
-
Quaresma'ya servet önerdiler
Toplam 8
Yorum
kartal kesinlikle satılmalı
-
Beşiktaş, Tolgay'ın değerini belirledi
Toplam 2
Yorum
kartal 2 sene önce çekilmiş iki yıldızlı foto koyuyorsun ,, bilinçli yapıyorsun bunu fotomaç.. sen ve bağlı bulunduğun grup canınız cehenneme
“Yeni transferlerimizle en iyi şekilde hazırlanıyoruz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.