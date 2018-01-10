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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    “Yeni transferlerimizle en iyi şekilde hazırlanıyoruz”

    “Yeni transferlerimizle en iyi şekilde hazırlanıyoruz”

    Devre arası kamp çalışmalarını ’te sürdüren 'da Teknik Direktör Levent Açıkgöz, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyerek, “Yeni transferlerin gelmesiyle önümüzdeki hafta oynayacağımız Gençlerbirliği maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz” dedi.

    , 'te sürdürdüğü devre arası kamp çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Takıma yeri transferlerinde dahil olmasıyla çalışmalarını hızlandıran Kardemir Karabükspor'da yüzler gülüyor.

    Bir haftalık kamp sürecini geride bıraktıklarını kaydeden kırmızı-mavili ekibin teknik patronu Levent Açıkgöz, "İlk etapta altyapıdan gelen 5 oyuncumuzla beraber 18 oyuncumuz vardır. Bugünden itibaren yeni transferlerimiz şimdi aramıza katılmaya başladı. Kısa sürede takıma adapte olarak, önümüzdeki kısa kalan sürede en iyi şekilde Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız. Verimli bir kamp geçiyoruz. Sakatlanan oyuncumuz da yok. Havada olumlu güzel. Çalışma ortamı anlamında sıkıntı yaşamadık. Oyuncu transferlerimizin gelmesiyle birlikte bu çalışmalarımız daha da iyi olacak" dedi.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:46
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