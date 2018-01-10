Ergin Keleş Karabük’te
GEÇTİĞİMİZ gün Karabük'e gelerek ön protokol imzalayan Ergin Keleş, dün 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Başkan Ziya Ünsal, Sivassporlu Leandrinho ile de ön sözleşme yaptıklarını ve feshi işlemlerinin ardandan imzaların atılacağını söyledi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:13
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
-
Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
Ergin Keleş Karabük’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.