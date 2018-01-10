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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Karabük’te

    Ergin Keleş Karabük’te
    GEÇTİĞİMİZ gün Karabük'e gelerek ön protokol imzalayan , dün 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Başkan Ziya Ünsal, Sivassporlu Leandrinho ile de ön sözleşme yaptıklarını ve feshi işlemlerinin ardandan imzaların atılacağını söyledi.
    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:13
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