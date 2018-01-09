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Miraç Ömer abimiz haklı ..
ali'bey Ömer bey bu durumda onur gitmelimi.
pas ve gol birazda da kendi kalemize goller atalım..aferin aykut ..pasla.
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ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.