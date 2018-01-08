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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Söz başkan ’da

    Söz başkan Ünsal’da
    Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya , ikinci yarı hazırlıkları sırasında kısa bir değerlendirme yaptı. 4 gündür kampta olduklarını belirten Ünsal, "Süreci çok iyi değerlendiriyor. Herkes istenilen düzeyde" açıklamasında bulundu.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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