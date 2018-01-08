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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Ergin ve sağlık kontrolünden geçti

    Ergin ve Herve Kage sağlık kontrolünden geçti

    Kardemir Karabükspor, forvet hattını güçlendirme adına Sivasspor’dan ve Belçikalı oyuncu 'yi kadrosuna kattı.

    Süper Lig'in ikinci yarısında daha etkili bir performans sergileme adına transfer çalışmalarına devam eden Kardemir Karabükspor, bu bağlamda Demir Grup Sivasspor'dan ve Belçika'nın KV Kortrijk takımından ile prensipte anlaştı. Ligin ilk yarısında topladığı 9 puanla son sırada yer alan Karabükspor, yaptığı bu transferler gol yollarında da daha etkili olmayı hedefliyor.

    Sabah saatlerinde Karabük'e gelen Keleş ve Kage, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:55
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