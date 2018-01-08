Ergin ve Herve Kage sağlık kontrolünden geçti
Kardemir Karabükspor, forvet hattını güçlendirme adına Sivasspor’dan Ergin Keleş ve Belçikalı oyuncu Herve Kage'yi kadrosuna kattı.
Sabah saatlerinde Karabük'e gelen Keleş ve Kage, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:55
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İşte Arda'nın Barcelona günlerinin bittiğinin resmi!..
Toplam 1
Yorum
kaya Bir gs'li olarak söylüyorum gel başakşehire senin kim olduğunu anlasınlar. Bize gel diyecemde seni istemez bu taraftarlar. Yazık vala
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"Türkiye'de başka takımda forma giymek istemiyorum"
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kaya helal olsun çok güzel düşünceleri olan bir kardeşimiz. Yolun açık olsun.
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Ozan'a eleştiri: Bir adım ileri gidemedi!
Toplam 2
Yorum
fbcan bir oyuncuyu kamp kadrosuna almamak yapılacak en büyük yanlıştır. Oyuncuyu alıp ekstra antreman verip pestilini çıkartmak daha mantıklı
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