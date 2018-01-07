Karabükspor ilk transferini yaptı
Kardemir Karabükspor, Norrby takımından 23 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Adam Stahl ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Karabükspor kulüp başkanı Ziya Ünsal, yönetim kurulu üyeleri Gökalp Büyükbektaş ve Bülent Toraman'ın katılımı ile takımın kamp yaptığı otelin toplantı salonunda gerçekleşen imza töreni sonrası konuşan tecrübeli oyuncu Stah, takıma yardım için geldiğini ve taraftara kendini göstererek bu işi hep beraber yapacaklarını söyledi.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:16
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p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
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Diyeceğim bu!
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mmm takım bitikkk
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