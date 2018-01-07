;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ilk transferini yaptı

    Karabükspor ilk transferini yaptı

    Kardemir , Norrby takımından 23 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Adam Stahl ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

    Kardemir , ilk transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-mavili ekip, Norrby takımından 23 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Adam Stahl ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

    Karabükspor kulüp başkanı Ziya Ünsal, yönetim kurulu üyeleri Gökalp Büyükbektaş ve Bülent Toraman'ın katılımı ile takımın kamp yaptığı otelin toplantı salonunda gerçekleşen imza töreni sonrası konuşan tecrübeli oyuncu Stah, takıma yardım için geldiğini ve taraftara kendini göstererek bu işi hep beraber yapacaklarını söyledi.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabükspor ilk transferini yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN