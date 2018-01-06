Karabükspor ilk transferini yaptı
Kardemir Karabükspor, Norrby takımından 23 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Adam Stahl ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Karabükspor kulüp başkanı Ziya Ünsal, yönetim kurulu üyeleri Gökalp Büyükbektaş ve Bülent Toraman'ın katılımı ile takımın kamp yaptığı otelin toplantı salonunda gerçekleşen imza töreni sonrası konuşan tecrübeli oyuncu Stah, takıma yardım için geldiğini ve taraftara kendini göstererek bu işi hep beraber yapacaklarını söyledi.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:50
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Konoplyanka bombası!
Toplam 5
Yorum
Recep Tayyıp ERDOGAN REIS Kesınlıkle alınması gereken transferlerden bır tanesı Konoplyanka ve belhandanın yerınede shaktardan BERNARD Bu ısımler kesınlıkle alınmalı.
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Bongonda Çizme’ye
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pulat büyük bir yıldız olacak ve bizim akılsız yöneticiler kafayı duvarlara vuracaklar. yazık çok yazık.
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Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarına veda etti!
Toplam 2
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Helal olsun HAKKIMIZ SANA HELAL OLSUN CENK'İMİZ. HER ZAMAN KALBİMİZDESİN.
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