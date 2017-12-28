 Karabükspor eski başkanın ismini kaldırdı – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Karabükspor eski başkanın ismini kaldırdı

    Karabükspor eski başkanın ismini kaldırdı

    Süper Lig ekiplerinden ’un idari binasında eski kulüp başkanı ’un ismi kaldırıldı.

    'un yeni yönetimi tarafından Yenişehir bölgesinde yer alan idari binasındaki tabelada isim değişikliğine gitti. Tesislerin tabelasında yer alan ismi tabeladan sökülerek tesislerin adı KARDEMİR AŞ. Spor Tesisi olarak belirlendi.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:15
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