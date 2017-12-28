Karabükspor eski başkanın ismini kaldırdı
Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’un idari binasında eski kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut’un ismi kaldırıldı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:15
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İlk yarıda iki farklı Trabzonspor
Toplam 1
Yorum
Ercan Sosa Sosa ne yapıp edip onu takıma monte etmeliyiz adam Ligimizin üzerinde
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Çalımbay rest çekti: Gidebilir
Toplam 4
Yorum
Ercan Bu Castillo ancak halı sahada top oynayabilir.bizim ne edip edip Sosa yı takıma monte etmeliyiz.elimizdeki en yetenekli oyuncu o
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Tudor'un yeni takımı Süper Lig'den!
Toplam 6
Yorum
ADALET Bence robot susiçten daha iyi olur.Adamda hırs var.Oyun oynanırken oyuna müdahale edebiliyor.Takıma biraz disiplin gelir.
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