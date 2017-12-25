 Karabükspor Başkanı Ünsal'dan hakeme tepki – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Karabükspor Başkanı Ünsal'dan hakeme tepki

    Karabükspor Başkanı Ünsal'dan hakeme tepki

    Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, ile 1-1 berabere kaldıkları maçın hakemi 'e tepki göstererek, "Böyle bir rezalet olamaz. Çocukların alın terine yazık" dedi.

    Süper Lig'de son sırada bulunan Kardemir Karabükspor sahasında oynadığı ligin ilk yarısının son maçında ile 1-1 berabere kaldı.
    Kardemir Karabükspor Başkanı Ziya Ünsal, maçın 80'inci dakikasında Burak Yılmaz'ın oyuncuları Gaman'a yaptığı faul sonrası attığı golle sahadan beraberlikle ayrıldıklarını vurgulayarak, "Hakemin marifeti sonucu geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Tüm Türkiye seyretsin. Bir kere daha kararını versin. Hakemlerin nelere mal olduğunu, takımların alın terlerinin nelere mal olduğunu bir kere daha Türkiye seyretsin ve görsün. Böyle bir rezalet olamaz. Çocukların alın terine yazık. Sağ olsunlar, hakemlerin marifetiyle bu noktaya geldik. Aferin helal olsun bu maçı yöneten hakeme" diye konuştu.


    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:08
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