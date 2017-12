“Karadeniz derbisinden galibiyet almayı hedefliyoruz”

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında sahasından Trabzonspor'u konuk edecek olan Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karabükspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Ahmet Gölbek, hafta sonu bordo-mavililerle oynayacakları karşılaşmaya değinerek, "Karadeniz derbisinden galibiyetle çıkmayı hedefliyoruz. 8 maçtır galibiyet alamasak da şanssızlığımızı bu hafta itibari ile kırmak istiyoruz" dedi.

Hafta sonu ilk yarının son maçında Trabzonspor ile karşılaşacaklarını kaydeden Kardemir Karabükspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Ahmet Gölbek, Karadeniz bilgesinin iki takımının mücadelesinden galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.



"Şanssızlığımızı bu hafta itibari ile kırmayı hedefliyoruz"

Gölbek, Trabzonspor mücadelesinin bir anlamda Karadeniz derbisine sahne olacağını kaydederek, "Trabzonspor son haftalarda yüksek bir performans yakaladı. O moralle buraya geliyor. Biz de yeni yönetim kurulu olarak bir takım operasyonlar yapıp takımımızın moralini düzeltmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlk yarının son haftasına bir galibiyetle girmeyi çok arzu ediyoruz. Alacağımız galibiyetle ikinci yarıya moralimizi üst düzeyde tutmanın çabası ve gayreti içinde olacağız. Bizim futbolcularımız geçtiğimiz Nisan ayından beri para alamamış. Bizler durumları kendilerine anlatarak elimize geçen paraları onlara dağıtıyoruz. Çok küçük rakamlar olmasına rağmen bu çocukların şu aşamada tatmin etmeye ve morallerini yüksek tutmaya gayret ediyoruz. Aslan gibi pırıl pırıl çocuklar, biz para almadık düşüncesiyle performansları aşağıda tutacak çapta oyuncular değil. Böyleleri olmuş mudur, belki olmuştur. Onları da Allah'a havale ettik. Futbolcularımıza maddi anlamda yükümlülüklerimizi yerine getirmekte güçlük çeksek de elimize geçen paraları kendilerine intikal ettiriyoruz. Parasız da olsa yeterli mücadeleyi ortaya koyuyorlar. 8 maçtır galibiyet alamasak da şanssızlığımızı bu hafta itibari ile kırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Peyder pey ödemeler geliyor"

Takımda yer alan ve kendilerine izin verilen 4 Rumen oyuncu ile görüşmelerin de devam ettiğini ifade eden Gölbek, "O kardeşlerimiz biraz parayı ön plana alıyorlar, kendileri ile anlaşma temin edildiğinde o futbolcularımızla belirli bir aşamada hareket tarzımızı belirleyeceğiz. Şu an çok ciddi biçimde ekonomik sıkıntı içerisindeyiz. KARDEMİR bize gerektiği biçimde destek vermeye gayret ediyor, ama onlar da kendi hissedarlarına hesap verme durumunda, bir parça frenli hareket ediyorlar. Bizi yeterli anlamda ekonomik rahatlık noktasında taşımadılar ama peyder pey ödeme yapıyorlar. Oradan gelen paralarla futbolculara ve diğer alacaklarımıza intikal ettiriyoruz. Karabükspor gerçekten çok büyük bir mali bunalım yaşıyor. Karabükspor çapında bir kulübün 190 milyona varan borcun aklın alacağı bir hadise değil. Bunun nasıl yapıldığı noktasında ebetteki çalışmalarımız var. Bizim dışımızda da bazı çalışmalar var" diye konuştu.



"Ekonomik kaynak arıyoruz"

Kulüp Başkanı Ziya Ünsal ve Asbaşkan Ahmet Soykök ile birlikte Mehmet Ali Şahin'i Ankara'da makamında ziyaret ettiklerini kaydeden Ahmet Gölbek, "Kendisi cumartesi günü Başbakan'ın Karabük'e geçecek olması ile kentimize gelerek Haddeciler Derneği üyeleri ile görüşecek. Ayrıca bir iş adamı ile göğüs reklamı için bize kaynak üretme konusunda yardımcı olacak. Bizim de gayretlerimiz var ama bu tam anlamıyla sonuca ulaştı diyemiyoruz" şeklinde konuştu.



"Takviye noktasında aldığımız sözler var"

Gölbek, 5 Ocak'ta takımın Antalya'da kampa gireceğini ve bu noktada maddi imkanlar ölçüsünde kendilerine takviye noktasında çeşitli çalışmalarının olduğunu da ifade ederek, şunları söyledi:

"Özellikle Karabük kökenli iş adamı ve sanayici Ahmet Nur Çebi ile kulüp başkanımız bir görüşme yaptı. Onlardan bir destek bekliyoruz ve aldığımız sözler var. Takviye noktasında diğer taraftan her şeyin başında para ve ekonomik güç geliyor. Bir futbolcu olarak takviye yapmayı, bir tek kuruş harcayacak durumumuz yok. Bunun da ötesinde mutlaka galibiyetler almak zorundayız. 36 puana kadar temlik yaparak para almış. 37 puandan sonra anca para alabileceğiz. Şu an galip gelsek bile para almıyoruz. Bu temlikten dolayı da faiz ödeme yükümlüğü altındayız. Karabükspor'un geleceği ile çok hoyratça oynanmış desem yeridir. İçinin boşaltılmasının yanında geleceğe yönelik çok hoyratça davranılmış. Faizler bile anormal."

Öte yandan Kardemir Karabükspor, yarın sabah gerçekleştireceği son idmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.