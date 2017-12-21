 Karabük’te ayrılık – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Karabük’te ayrılık

    Karabük’te ayrılık

    Ligde sıkıntılı bir dönem geçiren, maddi krizdeki Karabük'te, sezon başında G.Saray'dan teklif alan Seleznyov, ayrılık kararı aldı. Sosyal medya hesabından veda eden 32 yaşındaki golcü, bu sezon 15 maçta 2 gol attı.

    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:46
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