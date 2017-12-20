Yehven Seleznov, Karabükspor'a veda etti

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ukraynalı futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Yevgen Seleznov'un sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiş olup, yollarımız ayrılmıştır. Seleznov'a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Ukrayna Milli Takımı oyuncusu da olan 32 yaşındaki Seleznov, geçen sezon ikinci transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten gelerek Kardemir Karabükspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Öte yandan Seleznov, sosyal medya hesaplarından Kardemir Karabükspor taraftarlarına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Bir süre önce kaleci Ahmet Şahin'i kadro dışı bırakan Kardemir Karabükspor yönetimi, Gheorghe Teodor Grozav, Cristian Tanase, Paul Papp ve Gabriel Torje'ye de 5 Ocak'a kadar izin vermiştii.