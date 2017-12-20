Yehven Seleznov, Karabükspor'a veda etti
Süper Lig'de sportif başarısızlığın yanında ekonomik sıkıntılar yaşayan Kardemir Karabükspor, Yevgen Seleznov ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ukraynalı futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, "Futbolcumuz Yevgen Seleznov'un sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiş olup, yollarımız ayrılmıştır. Seleznov'a emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Ukrayna Milli Takımı oyuncusu da olan 32 yaşındaki Seleznov, geçen sezon ikinci transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten gelerek Kardemir Karabükspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Öte yandan Seleznov, sosyal medya hesaplarından Kardemir Karabükspor taraftarlarına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.
Bir süre önce kaleci Ahmet Şahin'i kadro dışı bırakan Kardemir Karabükspor yönetimi, Gheorghe Teodor Grozav, Cristian Tanase, Paul Papp ve Gabriel Torje'ye de 5 Ocak'a kadar izin vermiştii.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:43
-
Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
-
Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
-
Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
Yehven Seleznov, Karabükspor'a veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.