 Popovic gönderildi – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Popovic gönderildi

    Popovic gönderildi

    Ligde son 7 maçta sıfır çeken ve kupada da İstanbul’a elenen Karabükspor’da Tony Popovic’le yollar ayrıldı

    KARABÜKSPOR, Süper Lig'deki kötü gidişat sonrası ve son olarak kupada TFF 1. Lig'den İstanbul'a elenmesiyle Teknik Direktör Tony Popovic ile yollarını ayırdı. Sezona Erkan Sözeri ile başlayan ve ardından Hırvat asıllı Avustralyalı çalıştırıcıyla yoluna devam eden Karadeniz ekibi, ligde son 7 maçından puansız ayrılırken, Popovic'le sadece Kayseri maçından 3 puanla ayrıldı. Yeni başkan seçilen Ziya Ünsal, Popovic'in yerine F.Bahçe maçında takımın başında altyapı antrenörü Levent Açıkgöz'ün olacağını söyledi.

    Kalan alacaklarını isteyen Popovic'e yönetim, "Paramız yok" cevabı verdi.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:57
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Popovic gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN