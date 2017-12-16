Popovic gönderildi

Ligde son 7 maçta sıfır çeken ve kupada da İstanbul’a elenen Karabükspor’da Tony Popovic’le yollar ayrıldı

KARABÜKSPOR, Süper Lig'deki kötü gidişat sonrası ve son olarak kupada TFF 1. Lig'den İstanbul'a elenmesiyle Teknik Direktör Tony Popovic ile yollarını ayırdı. Sezona Erkan Sözeri ile başlayan ve ardından Hırvat asıllı Avustralyalı çalıştırıcıyla yoluna devam eden Karadeniz ekibi, ligde son 7 maçından puansız ayrılırken, Popovic'le sadece Kayseri maçından 3 puanla ayrıldı. Yeni başkan seçilen Ziya Ünsal, Popovic'in yerine F.Bahçe maçında takımın başında altyapı antrenörü Levent Açıkgöz'ün olacağını söyledi.



Kalan alacaklarını isteyen Popovic'e yönetim, "Paramız yok" cevabı verdi.