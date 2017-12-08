 Karabük’te aday çıktı – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Karabük’te aday çıktı

    Karabük’te aday çıktı
    SÜPER Lig'de dibe demir atan Kardemir Karabükspor'da 3 kez ertelenen ve pazartesi günü yapılacak kongreden önce nihayet başkan adayı çıktı. Şehrin ileri gelenlerinin gerçekleştirdiği zirve sonrasında Belediye Başkanı Rafet Vergili, eski yöneticilerden iş adamı Ziya Ünsal'ın başkanlığında kongreye gidileceğini açıkladı.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:57
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