 ‘Ayrımcılık yapıyorlar – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    ‘Ayrımcılık yapıyorlar

    ‘Ayrımcılık yapıyorlar
    SİVAS'ın genç orta sahası Emre Kılınç, yabancı sınırı için çarpıcı itiraflarda bulundu. Kılınç, "Bizde pek hissedilmedi. Ama diğer arkadaşlarımızdan duyduklarımıza göre, yabancı ve Türkler arasında bazı kulüplerde ayrımcılık yapıyorlar. Bunun bazı sıkıntıları oluyor" dedi.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:58
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