“Kendi tarihimizi değiştirmek için oynayacağız”
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, hafta sonu konuk olacakları Bursaspor’un tarihi bir kulüp olduğunu söyleyerek, “Orada kendi tarihimizi değiştirmek için oynayacağız” dedi.
İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tony Popovic, son 4 haftadır hak etmelerine ve iyi futbol oynamalarına rağmen maç kazanamadıkları söyledi.
"Kendi tarihimizi değiştirmek için oynayacağız"
Artık sabırsızlıkla 3 puan beklediklerini kaydeden Popovic, "Çok zorlu bir deplasmana gideceğiz. Bursaspor tarihi olan bir kulüp, bizde orada kendi tarihimizi değiştirmek için oynayacağız. Bu hafta da futbolcularımızla beraber idmanlarda çalışıp orada da bu savaşı göstereceğiz. Umuyorum ve eminim ki, Bursaspor karşısında 3 puan alıp bu hasrete son vereceğiz. Oyuncularım doğru yolda ve iyi gidiyor. Hoca olarak ben burada oyuncularımın hareketlerinden ve performansından çok memnunum. Yaşanan sürece rağmen hepsi özverili bir şekilde çalışıyor. Son maçta aslında çok iyiydik ve golü yediğimizde özgüven düşüşü yaşadık. Bu beni bir manada hayal kırıklığına uğrattı. Oyuncularım burada gösterdikleri performansla beni çok mutlu ediyorlar. Bu şekilde devam edersek kazanmaya başlayacağız" dedi.
Futbolda gol atmanın çok zorlu bir şey olduğunu da sözlerine ekleyen Popovic, "Biz takım olarak buna bir çözüm bulmak zorundayız. Aslında üçüncü bölgeye kadar çok iyi geliyoruz ve o bölgede bir şekilde bitiriciliği ve son vuruşu yapamıyoruz. Bunu değiştirmek ve düzeltmek bizim elimizde. Bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz ve iyiye gideceğiz" ifadelerini kullandı.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:18
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Bedelsiz başarı!
Toplam 11
Yorum
CELAL BIDE 5 MIL 5 MIL BASIP ALDIKLARINI YAZARSANIZ LTF HANGISI TUTMUS FRANCO MEDEL MITROVIC MILOSEVIC NEGREDO
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Giuliano 5-1 yenilen G.Saray için bakın ne dedi
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY BOGASI NERESİ İYİYMİŞ GÜÇLÜYMÜŞ KENDİ SAHALARINDA JOHSENİN BUZ GOLÜNÜ, DENAYERİN KIRMIZISINI VERMEYEN CÜNEYTE DUA ETSİNLER LİGİN KADERİYLE OYNADI
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Okay 11’e dönüyor
Toplam 1
Yorum
Trabzonlu Dönsün tabi, dönsün de onun dönüşüyle gevşeyecek olan Trabzonspor orta sahası yeni mağlubiyetlere yelken açsın. Şu adamı bir şey sanmayın...
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