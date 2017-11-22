Karabükspor'da Dany şoku!
Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Bursaspor’a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor, bir günlük iznin ardından bu maçın çalışmalarına başladı.
Yaklaşık 2 saat süren idmanda Kasımpaşa maçında sakatlanan Dany ile hafif ağrıları bulunan Tanase yer almadı. Kasımpaşa maçının 44. dakikasında sakatlanan ve daha sonra çekilen Mr sonrası sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen Dany'nin 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:34
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TARİH BÖYLE YAZILIR
Toplam 23
Yorum
carsı sizde ailecek kınaya giderdiniz, :)
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Fikret Orman: O takım rakibimiz olmasın!
Toplam 7
Yorum
karakartal sen bizi eleştireceğine elendiğiniz takımlara bak önce vardar mıydı östersunds mu? bize saydığın takımlar kendi liglerinde ya 1. yada 2.
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Trabzonspor, Çalımbay ile yükselişte
Toplam 4
Yorum
ERAY TS Ben de buna taktım. Çocuk tam kendini göstermişken kulübeye oturttu. Son maçta oyuna bile almadı.
Karabükspor'da Dany şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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