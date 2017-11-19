Karabük yokları oynuyor

Süper Lig'de 10. sezonunu geçiren Karabükspor'un kulüp başkanlığı için olağanüstü genel kurula 2 gün kalmasına rağmen henüz kimse adaylığını açıklamadı. Uzun süredir futbolculara ödeme yapılmadığının öğrenildiği kulüpte sözleşmeleri gereği birçok yabancı oyuncunun da serbest kalacağı iddia edildi.