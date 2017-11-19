 Karabük yokları oynuyor – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Karabük yokları oynuyor

    Karabük yokları oynuyor
    Süper Lig'de 10. sezonunu geçiren Karabükspor'un kulüp başkanlığı için olağanüstü genel kurula 2 gün kalmasına rağmen henüz kimse adaylığını açıklamadı. Uzun süredir futbolculara ödeme yapılmadığının öğrenildiği kulüpte sözleşmeleri gereği birçok yabancı oyuncunun da serbest kalacağı iddia edildi.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:25
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