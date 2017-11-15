Kardemir Karabükspor’da mevcut yönetimin olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından oluşacak yeni yönetim merak konusu olurken, Av. Hakan Yılmaz aday olmayacağını duyurdu.

Daha önce Karabükspor Kulüp Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliklerinde de bulunan Yılmaz, basın açıklaması yaparak 20 Kasım'da yapılacak olan olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını söyledi.



Adaylığı konusunda bir açıklama yapan Yılmaz, "Kardemir Karabükspor Kulübü'nün teneke tribününden, taş tribününden gelen bir Karabüklü ve Karabükspor neferi olarak 15 gündür Karabüksporumuz için büyük bir mücadele veriyorum. Karabüksporumuzun son 35 senesine Karabüklü, taraftar, yönetim kurulu üyesi, başkan olarak Karabüksporun her kademesinde görev yapmak üzere canlı tanıklık ettim. Amacım şan, şöhret, mevki makam değildir. Tek gayem Kardemir Karabüksporumuzun kurtarılmasıdır. Karabükspor ile sevinen, Karabükspor ile üzülenlerin adamıyım, Karabükspor'da çalışıp evine ekmek getiren emekçilerin adamıyım. Ben Karabük'ün adamıyım. Bu süreçte bana büyük destek olan başta Mavi Ateş Taraftarlar Derneği olmak üzere gerçek Karabüksporlulara ve Karabüklülere teşekkür ediyorum. Ancak üzülerek ifade etmem gerekir ki gelinen aşamada, ivedi olarak çözülmesi gereken problemlerin çözülemeyeceği anlaşılmıştır. Bu nedenle 20 Kasım 2017 tarihinde yapılacak kongrede aday olamayacağımı üzülerek kamuoyunun bilgisine sunarım. Bundan böyle büyük Karabükspor taraftarı ve mavi ateşin yanında tribünlerde Karabükspora gönülden destek ve bağlılığım devam edecektir" dedi.