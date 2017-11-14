 Karabük’te seçim ertelendi – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Karabük’te seçim ertelendi

    Karabük’te seçim ertelendi
    YÖNETİMİN istifasıyla Olağanüstü Genel Kurul'a giden K.Karabük'te yeterli çoğunluk sağlanamadığından seçim 20 Kasım'a ertelendi. Geçtiğimiz hafta yönetimin istifası sonrası önümüzdeki hafta başındaki kongrede yeni yönetim belirlenecek.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:01
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