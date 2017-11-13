Kardemir Karabükspor'da kongre ertelendi
Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un kongresi çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. Kongre, 20 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.
Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti sonrası yönetim kurulu olağanüstü kongre kararı almış, başkan Ferudun Tankut, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı. Başkan Tankut, "Bugünleri aramayalım, henüz hiçbir şey için geç değil, gelin bu takıma, kulübe destek olalım. Bugün Karabükspor için elini taşın altına koymayanlar gelecekte elini taşın altına koyabilecekleri bir Karabükspor bulamayabilirler" demişti.
Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde bugün gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü kongrede yeterli çoğunluk sağlanamadı. Bu yüzden genel kurul 20 Kasım Pazartesi gününe ertelendi. Öte yandan kırmızı-mavili camiada henüz başkan adayı çıkmadı.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:14
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Yeni başlıyoruz
Toplam 6
Yorum
01 biz ona saygı duymak diyoruz halk dilinde
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Bunalıma girdi!
Toplam 5
Yorum
orcGs 3 maç sonra çıkar aslanlar Gibi oynar merak etmeyin siz...
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Linnes: Tehdit edildik
Toplam 2
Yorum
baba Linnes doğru söylüyor. Takım mağlup olabilir.Takım yenildiğinde takımı teselli edeceksin.
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