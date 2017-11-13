 Kardemir Karabükspor'da kongre ertelendi – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kardemir Karabükspor'da kongre ertelendi

    Kardemir Karabükspor'da kongre ertelendi

    Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un kongresi çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. Kongre, 20 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

    Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti sonrası yönetim kurulu olağanüstü kongre kararı almış, başkan , yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı. Başkan Tankut, "Bugünleri aramayalım, henüz hiçbir şey için geç değil, gelin bu takıma, kulübe destek olalım. Bugün Karabükspor için elini taşın altına koymayanlar gelecekte elini taşın altına koyabilecekleri bir Karabükspor bulamayabilirler" demişti.
    Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde bugün gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü kongrede yeterli çoğunluk sağlanamadı. Bu yüzden genel kurul 20 Kasım Pazartesi gününe ertelendi. Öte yandan kırmızı-mavili camiada henüz başkan adayı çıkmadı.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kardemir Karabükspor'da kongre ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.