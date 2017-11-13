Kardemir Karabükspor'da kongre ertelendi

Demir Grup Sivasspor mağlubiyeti sonrası yönetim kurulu olağanüstü kongre kararı almış, başkan Ferudun Tankut, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı. Başkan Tankut, "Bugünleri aramayalım, henüz hiçbir şey için geç değil, gelin bu takıma, kulübe destek olalım. Bugün Karabükspor için elini taşın altına koymayanlar gelecekte elini taşın altına koyabilecekleri bir Karabükspor bulamayabilirler" demişti.

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde bugün gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü kongrede yeterli çoğunluk sağlanamadı. Bu yüzden genel kurul 20 Kasım Pazartesi gününe ertelendi. Öte yandan kırmızı-mavili camiada henüz başkan adayı çıkmadı.