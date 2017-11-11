SON 3 maçtan puansız ayrılıp ateş hattına düşen Karabük, Antalya'da güç depoluyor. Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibinde, milli takımlarda bulunan Poko, Torje, Grozav ve Skulason'un katılmadığı idmanda tedavileri süren Kerim Zengin ile Bliznichenko ise takımdan ayrı çalıştı