 Antalya’da güç depoluyor – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Antalya’da güç depoluyor

    Antalya’da güç depoluyor
    SON 3 maçtan puansız ayrılıp ateş hattına düşen Karabük, Antalya'da güç depoluyor. Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibinde, milli takımlarda bulunan Poko, Torje, Grozav ve Skulason'un katılmadığı idmanda tedavileri süren Kerim Zengin ile Bliznichenko ise takımdan ayrı çalıştı
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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