Karabükspor’da kamp çalışmaları sürüyor
Kardemir Karabükspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya’da günde çift idman ile çalışmalarını sürdürüyor.
Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Poko, Torje, Grozav ve Skulasson katılmazken, sakatlıkları bulunan Kerim, İshak, Tayyib ve Bliznichenko takımdan ayrı çalıştı.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:59
-
Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne gerek var böyle gerilmelere..Hiç yakışıyormu koca koca insanlara..
-
Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 24
Yorum
Alper Arda Galatasaray'ın öz evladıdır. Form tuttuğunda takımın açık ara en kaliteli futbolcusudur. Istemeyen Galatasaraylıya şaşarım.
-
Elmander'in son hali şoke etti!
Toplam 5
Yorum
canyavuz yabancı kuralından dolayı kaybettiğimiz aslanlardan bir tanesi....
Karabükspor’da kamp çalışmaları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.