 Karabükspor’da kamp çalışmaları sürüyor – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    ’da kamp çalışmaları sürüyor

    Karabükspor’da kamp çalışmaları sürüyor

    Kardemir , milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya’da günde çift idman ile çalışmalarını sürdürüyor.

    Kırmızı-mavili ekip Teknik Direktör Tony Popovic yönetiminde sabah gerçekleştirdiği antrenmanda pas ve istasyon çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Takım daha sonra salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
    Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Poko, Torje, Grozav ve Skulasson katılmazken, sakatlıkları bulunan Kerim, İshak, Tayyib ve Bliznichenko takımdan ayrı çalıştı.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:59
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