 Karabükspor, Antalya’da kampa girdi – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    , Antalya’da kampa girdi

    Karabükspor, Antalya’da kampa girdi

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara nedeniyle Kardemir , Antalya’da kampa girdi.

    Süper Lig'in 12. haftasının kapanış maçında 20 Kasım Pazartesi akşamı sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Kardemir lige verilen arada Teknik Direktör Tony Popovic yönetiminde Antalya kampında çalışmalara başladı.

    Kamp yapılan otelin sahasında çalışmalara başlayan kırmızı-mavili ekipte ülkelerinin milli takımlarında bulunan Poko, Torje, Grozav ve Skulasson yer almazken, sakatlıkları bulunan Kerim, İshak ve Bliznichenko takımdan ayrı düz koşu yaptı.

    Koşu ve kondisyon çalışmalarının ardından pas çalışması gerçekleştiren ve 16 Kasım'a kadar Antalya kampını sürdürecek olan Karabükspor, 12 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Manavgat Stadyumu'nda Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:17
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