Karabükspor, Antalya’da kampa girdi
Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara nedeniyle Kardemir Karabükspor, Antalya’da kampa girdi.
Kamp yapılan otelin sahasında çalışmalara başlayan kırmızı-mavili ekipte ülkelerinin milli takımlarında bulunan Poko, Torje, Grozav ve Skulasson yer almazken, sakatlıkları bulunan Kerim, İshak ve Bliznichenko takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Koşu ve kondisyon çalışmalarının ardından pas çalışması gerçekleştiren ve 16 Kasım'a kadar Antalya kampını sürdürecek olan Karabükspor, 12 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Manavgat Stadyumu'nda Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:17
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Mehmet Topal için Beşiktaş iddiaları yalanlandı
Toplam 4
Yorum
aliy hicbir ozelligi olmayan orta siradan duz gereksiz bi oyuncu:hava toplarinda hakimiyet 0 asist yok yakin pas veremiyor daha,gonderin gitsin
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Kartal yeni Atiba'yı arıyor
Toplam 6
Yorum
Ati-Baba G. Inler'i aldilar olmadi, Medel'i aldilar olmadi. Bari genç ve taninmamis bir isme yönelim bu sefer.. BIliç'in hediyesidir Atiba..
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Cenk giderse, Gignac Kartal olacak
Toplam 6
Yorum
bjk ne gignacı gitsinler genç oyuncu alsınlar dimitri oberlin basel bu sene cok formda
Karabükspor, Antalya’da kampa girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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