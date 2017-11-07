 Karabükspor’da istifa depremi – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Karabükspor’da istifa depremi

    Karabükspor’da istifa depremi
    KARABÜKSPOR'da 'istifa' depremi yaşanıyor. 10. haftadaki Sivas yenilgisi sonrası 13 Kasım'da kongre kararı alan Karadeniz ekibinde son Antalya mağlubiyetinin ardından Başkan Hikmet Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Kulüpte 11 yöneticiyle basın toplantısı düzenleyen Tankut, "Gelin bu takıma, kulübe sahip çıkalım. Bugün Karabükspor için taşın altına elini koymayanlar, gelecekte elini taşın altına koyabilecekleri bir Karabük bulamayabilirler" diye çağrıda bulundu.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:23
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