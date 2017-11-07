KARABÜKSPOR'da 'istifa' depremi yaşanıyor. 10. haftadaki Sivas yenilgisi sonrası 13 Kasım'da kongre kararı alan Karadeniz ekibinde son Antalya mağlubiyetinin ardından Başkan Hikmet Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Kulüpte 11 yöneticiyle basın toplantısı düzenleyen Tankut, "Gelin bu takıma, kulübe sahip çıkalım. Bugün Karabükspor için taşın altına elini koymayanlar, gelecekte elini taşın altına koyabilecekleri bir Karabük bulamayabilirler" diye çağrıda bulundu.