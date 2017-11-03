Karabükspor’da beş eksik var

KARABÜK, Antalya ile yarın deplasmanda yapacağı maçın Karabük'teki hazırlıklarını tamamladı. Karadeniz ekibinde 5 eksik olması ise keyifleri kaçırdı. Kırmızı-mavililerde, sakatlıkları bulunan Bliznichenko, Kerim Zengin, İshak Doğan ile Sivas maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Tanase ve Poko da oynayamayacak