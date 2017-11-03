 Karabükspor’da beş eksik var – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Karabükspor’da beş eksik var

    Karabükspor’da beş eksik var
    KARABÜK, Antalya ile yarın deplasmanda yapacağı maçın Karabük'teki hazırlıklarını tamamladı. Karadeniz ekibinde 5 eksik olması ise keyifleri kaçırdı. Kırmızı-mavililerde, sakatlıkları bulunan Bliznichenko, Kerim Zengin, İshak Doğan ile Sivas maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Tanase ve Poko da oynayamayacak
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:24
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