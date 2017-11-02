 Karabükspor kafilesi Antalya'ya gitti – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Karabükspor kafilesi Antalya'ya gitti

    Karabükspor kafilesi Antalya'ya gitti

    Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın Karabük'teki hazırlıklarını tamamladı.

    Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon ve dar alanda pas çalışmasının yapıldığı antrenman, yarım sahada çift kale maçla son buldu.

    Sakatlığı bulunan Andriy Bliznichenko'nun yer almadığı idmanda, Kerim Zengin ve İshak Doğan takımdan ayrı çalıştı.

    Çalışmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, Antalya'ya hareket etti.

    Antalya'da kalacağı otelde kampa girecek Karabük ekibi, yarın son çalışmasını yapacak.

    - Takımda 5 eksik

    Kardemir Karabükspor, sakat ve cezalı oyuncularından yoksun Antalya'ya gitti.

    Kırmızı-mavili ekipte, sakatlıkları bulunan Bliznichenko, Kerim Zengin ve İshak Doğan, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

    Geçen hafta oynanan Demi·r Grup Si·vasspor maçında dördüncü sarı kartlarını görerek cezalı duruma düşen Cristian Tanase ve Andre Biyogo Poko da takımdaki yerlerini alamayacak.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:35
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