Karabükspor kafilesi Antalya'ya gitti
Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın Karabük'teki hazırlıklarını tamamladı.
Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon ve dar alanda pas çalışmasının yapıldığı antrenman, yarım sahada çift kale maçla son buldu.
Sakatlığı bulunan Andriy Bliznichenko'nun yer almadığı idmanda, Kerim Zengin ve İshak Doğan takımdan ayrı çalıştı.
Çalışmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, Antalya'ya hareket etti.
Antalya'da kalacağı otelde kampa girecek Karabük ekibi, yarın son çalışmasını yapacak.
- Takımda 5 eksik
Kardemir Karabükspor, sakat ve cezalı oyuncularından yoksun Antalya'ya gitti.
Kırmızı-mavili ekipte, sakatlıkları bulunan Bliznichenko, Kerim Zengin ve İshak Doğan, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Geçen hafta oynanan Demi·r Grup Si·vasspor maçında dördüncü sarı kartlarını görerek cezalı duruma düşen Cristian Tanase ve Andre Biyogo Poko da takımdaki yerlerini alamayacak.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:35
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‘Takımla taraftar kopuk’
Toplam 7
Yorum
Serkan Asıl sen dünyadan kopuksun
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Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon'un rakipleri belli oldu
Toplam 1
Yorum
hakkı tüfekçi gs..Eyüp spor diyorum
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İşte Şenol Güneş farkı
Toplam 30
Yorum
KaRTaL 89 ve 90 2 dk.larda görülen kartlarla 9 kişi mi oynamış oluyorsun yani..o öyle değil kardeş 9 kişi ve son 16 dk.kalecisiz sizi yenen biziz.
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