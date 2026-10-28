CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Kadın Futbol Ligi Galatasaray, Yüksekova Spor ile yenişemedi!

Galatasaray, Yüksekova Spor ile yenişemedi!

Galatasaray, Kadınlar Futbol Süper Ligi’nin 8’inci haftasında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde oynanan maçta Yüksekova Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Kadın Futbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 16:59
Galatasaray, Yüksekova Spor ile yenişemedi!

Galatasaray, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde oynanan maçta Yüksekova Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yüksekova Spor, ligin 8'inci haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Şemdinli İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşmayı hakem Bestamin Üçkaç yönetti. Üçkaç'ın yardımcılıklarını ise Hüseyin Yanık ve Enes Bayhan üstlendi.

Maçın ilk yarısı her iki takım yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve devre golsüz eşitlikle sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, 57'nci dakikada Cristina Martin-Prieto'nun golüyle öne geçti: 0-1. 66'ncı dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltıda Yüksekova Spor kalecisi Şerifova gole izin vermedi. Ev sahibi Yüksekova Spor, 85'inci dakikada Maiko Bebia'nın kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçı Yüksekova Spor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.

Galatasaray geçen hafta evinde Şile Bilgidoğa'yı 22-0 yenerken, Yüksekova Spor ise deplasmanda rakibi Giresun Sanayispor'u 13-0'lık skorla mağlup etmişti. Galatasaray, ligde 8 hafta sonunda 18 puan toplarken, Yüksekova Spor'un ise 13 puanı bulunuyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'ın yıldızına Güney Amerika kancası!
Montella'da sıcak gelişme! F.Bahçe'den talebi...
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Türkiye'de! Başkan Erdoğan havalimanında karşıladı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe için flaş teknik direktör iddiası!
G.Saray'da Batrakov endişesi! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli halterci Özbek dünya 2'ncisi! Milli halterci Özbek dünya 2'ncisi! 16:59
F.Bahçe için flaş teknik direktör iddiası! F.Bahçe için flaş teknik direktör iddiası! 16:55
F.Bahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları devam etti! F.Bahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları devam etti! 16:53
G.Saray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! G.Saray'ın yıldızına Güney Amerika kancası! 16:41
Avcı için olay iddia! F.Bahçeli yöneticilerle buluştu ve... Avcı için olay iddia! F.Bahçeli yöneticilerle buluştu ve... 16:32
Montella'da sıcak gelişme! F.Bahçe'den talebi... Montella'da sıcak gelişme! F.Bahçe'den talebi... 16:01
Daha Eski
G.Saray'da, Konyaspor mesaisi başladı G.Saray'da, Konyaspor mesaisi başladı 15:53
52 Orduspor - 1461 Trabzon maçı bilgileri 52 Orduspor - 1461 Trabzon maçı bilgileri 14:21
Fethiyespor-Eyüpspor maçına yağış engeli! Fethiyespor-Eyüpspor maçına yağış engeli! 14:03
Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes maçı bilgileri Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes maçı bilgileri 14:02
TBF mali kurulunda Türkoğlu'ndan açıklamalar! TBF mali kurulunda Türkoğlu'ndan açıklamalar! 13:52
Beşiktaş - Olympiakos maçı bilgileri Beşiktaş - Olympiakos maçı bilgileri 13:47