Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe arsaVev'in şampiyonluk kutlamalarında Filistin unutulmadı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-26 sezonunun bitimine 2 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe arsaVev takımı 19 Mayıs Salı günü Ünyespor'u 8-0 yendiği maçın ardından kupasını kaldırdı. Sarı-lacivertli ekibin futbolcuları Zeynep Kerimoğlu ve İpek Kaya, kupa seremonisine Filistin bayrağı ile çıktı. İşte o anlar...

Kadın Futbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 11:06
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-26 sezonunun bitimine 2 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe arsaVev takımı 19 Mayıs Salı günü Ünyespor'u 8-0 yendiği maçın ardından kupasını kaldırdı. Chobani Stadı'nda oynanan maçta farklı galibiyeti getiren goller Buse Şeker (2), Maria Alves, İpek Kaya, Andrea Staskova (2), Yağmur Uraz, Cansu Gürel'den geldi. Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşanırken kupa coşkusu taraftarla paylaşıldı. Sarı-lacivertli ekibin futbolcuları Zeynep Kerimoğlu ve İpek Kaya, kupa seremonisine Filistin bayrağı ile çıktı.

İŞTE O ANLAR

