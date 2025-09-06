CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kadın Basketbol Ligi Kadınlar basketbolun yeni adı Halkbank oldu

Kadınlar basketbolun yeni adı Halkbank oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin isim sponsoru Halkbank oldu.

Kadın Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kadınlar basketbolun yeni adı Halkbank oldu

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, federasyon yönetim kurulu üyeleri, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan katıldı. İmza töreninde bir konuşma yapan Erdenay, "Kadın basketbolun geleceğine güç katacak bu yolculukta bizimle olan Halkbank'a gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Erkek basketbol milli takımımız bir sınav veriyor. Gerçekten 5'te 5 yaparak bize gurur verdiler. Dünyanın en iyi takımlarından Sırbistan'ı yenerek son 16'ya adımızı yazdırdık. Halkbank tam 87 yıldır ekonomimize yön veren bir değerimiz. Bugün kadın basketboluna destek vererek bizler için son derece önemli bir olaya imza atıyor. Federasyon olarak ülkemizin değerleriyle el ele vererek kadın basketbolunu yukarı taşımaya kararlıyız. Türk basketbolunun geleceği adına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da kadınları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Reklam
Hakan'dan Inter'e büyük rest! G.Saray için...
DİĞER
Son dakika haberi: Trabzonspor, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaşmaya vardı! Ernest Muci...
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
F.Bahçe'de Kostic sürprizi!
G.Saray'a 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti 01:54
Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti 01:47
Yine Suarez yine olay Yine Suarez yine olay 00:48
Yine Suarez yine olay Yine Suarez yine olay 00:48
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! 00:29
Mimovic için transferde sürpriz gelişme! Mimovic için transferde sürpriz gelişme! 00:29
Daha Eski
F.Bahçe'ye Spalletti şoku! F.Bahçe'ye Spalletti şoku! 00:29
Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! 00:29
Dortmund'dan Salih Özcan kararı! Türkiye... Dortmund'dan Salih Özcan kararı! Türkiye... 00:29
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bomba transfer! Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bomba transfer! 00:29
Trabzonspor transferi resmen duyurdu! Trabzonspor transferi resmen duyurdu! 00:29
G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri! G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri! 00:29