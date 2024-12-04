29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor!

29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda son lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Opet ile her iki organizasyonu da ikinci sırada tamamlayan ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada galip gelen taraf 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olacak.

Toplamda 29 kez düzenlenen kupa organizasyonunda Fenerbahçe Opet üst üste 18. kez yer alacak ve en fazla final oynayan takım unvanını geliştirmiş olacak.

Daha önce çıktığı 17 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının 12'sini kazanma başarısı gösteren Fenerbahçe Opet, bu organizasyonda en fazla şampiyonluğa sahip takım unvanını da koruyor.

Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 3. kez birbirlerine rakip olacaklar. Daha önce oynanan 2 karşılaşmanın birinde Fenerbahçe Opet, diğerinde ise ÇBK Mersin kupayı kazanan taraf olmuştu.