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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı

13 takımın mücadele edeceği Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 28 Eylül'de başlayacak ve normal sezon 16 Mart'ta sona erecek.

Kadın Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 13:58 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 14:01
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

13 takımın mücadele edeceği Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 28 Eylül'de başlayacak ve normal sezon 16 Mart'ta sona erecek. Ligde bu sezon sonunda 3 takım küme düşerken 2 takım ise bir alt ligden Süper Lig'e yükselecek ve böylece bir sonraki sezon 12 takımla oynanacak.

Fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkoğlu, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu öncesinde ligde mücadele edecek takımlara başarı diledi.

Türkoğlu, "Geçtiğimiz sezonun, hem ligdeki rekabet hem de uluslararası kupalarda bizi temsil eden takımlarımız açısından çok başarılı bir yıl olduğunu düşünüyorum. Bu yıl da ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'mize katılan takımlarımıza 'hoş geldiniz' diyerek onlara başarılar dilemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

2024-2025 sezonunda Türkiye'yi 5 kadın basketbol kulübünün Avrupa'da temsil edeceğini belirten Türkoğlu, "Ekim ayında Avrupa'nın en büyük kupası, 2 Türk takımımız arasında İstanbul'da oynanacak. Bizim açımızdan da kadın basketbolu açısından da anlamı çok değerli. Buradan hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'ye şimdiden başarılar dilemek istiyorum." diye konuştu.

LİGDE İLK HAFTA MÜSABAKALARININ PROGRAMI ŞÖYLE:

İlkem Yapı Tarsus Spor - Galatasaray Çağdaş Faktoring

OGM Ormanspor - Zonguldak Spor Basket 67

Fenerbahçe - BOTAŞ

Melikgazi Kayseri Basketbol - Danilo's Pizza Bursa Ant Spor

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - Beşiktaş

Emlak Konut - ÇBK Mersin

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