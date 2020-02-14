Bellona Kayseri Hatay deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor!
Bellona Kayseri Basketbol, ligin 18.haftasında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım deplasmanda oynayacağı Hatay Büyükşehir Belediyespor maçından galibiyetle dönmek istiyor.
Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, Pazar günü oynayacağı Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenman ile tamamlayacak.
Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde sürdüren Sarı-Kırmızılılar deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar yarın yapacağı son antrenmanın ardından karayolu ile Hatay'a giderek kampa girecek. Ligde geride kalan 17.hafta sonunda 15 maça çıkan Bellona Kayseri Basketbol, 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Bellona Kayseri Basketbol 22 puanla 10.sırada yer aldı. 16 Şubat 2020 Pazar günü Hatay Antakya Spor Salonunda oynanacak olan Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması saat 16.30'da başlayacak.
- 14.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Bellona Kayseri Hatay deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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