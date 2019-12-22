Adana Basket farka koştu
Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün 5 maç oynandı. Adana deplasmanda Hatay'ı 96-73 mağlup etmeyi başardı. Ormanspor, Beşiktaş'ı 75-70 yendi. Diğer sonuçlar: Samsun-Çankaya: 53-74, Botaş-Elazığ: 79-73, İzmit Bld.-G.Saray: 76-80.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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