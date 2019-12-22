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22 Aralık 2019, Pazar
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Basket farka koştu

Adana Basket farka koştu

'nde dün 5 maç oynandı. deplasmanda 'ı 96-73 mağlup etmeyi başardı. Ormanspor, 'ı 75-70 yendi. Diğer sonuçlar: Samsun-Çankaya: 53-74, Botaş-Elazığ: 79-73, .-G.Saray: 76-80.

Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün 5 maç oynandı. deplasmanda 'ı 96-73 mağlup etmeyi başardı. Ormanspor, 'ı 75-70 yendi. Diğer sonuçlar: Samsun-Çankaya: 53-74, Botaş-Elazığ: 79-73, .-G.Saray: 76-80.

  1. 22.12.2019
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