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12 Aralık 2019, Perşembe
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Basketboldan pota altına takviye

Adana Basketboldan pota altına takviye

Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Basketbol Kulübü, Basketbol’dan 1.96 boyunda pivot pozisyonunda görev yapan ’i renklerine bağladı.

Geçtiğimiz pazartesi günü sahasında 'a mağlup olan Kulübü kötü gidişi durdurmak için kadrosunu güçlendirdi. ekibi kadrosuna, Basketbol'da forma giyen 25 yaşındaki 1.96'lık 'i kattı. Gizem dün yapılan antrenmana katılarak yeni takım arkadaşları ve teknik kadroyla tanıştı.

Kulüp Başkanı Mehmet Işıkay, yeni Gizem Sezer'in takıma katkı koyacağına inandıklarını belirterek, "Pota altındaki sıkıntılarımızı gidermek adına böyle bir transfer gerçekleştirdik. Gizem geldiği takımda düzenli olarak forma giyen bir oyuncu. Karakteri ve oyun yapısıyla takımımıza faydalı olacaktır" dedi.

"ŞANSSIZLIĞIMIZI KIRACAĞIZ"
Antrenör ise, "Gizem oyun yapısıyla bize çok uygun bir oyuncu. Takıma katılmasıyla cumartesi günü deplasmanında oynayacağımız maçında galip gelerek şanssızlığımızı da kırmak istiyoruz" diye konuştu.

Gizem Sezer'in gelmesiyle takımın pota altı mücadelesinin daha da arttığına dikkat çeken kaptan Sera da, "Tüm şanssızlığımıza rağmen yine de takımımızda coşku hakim. Bütün oyuncular kenetlendik. Bundan sonraki iç ve dış saha maçlarımızda bizden bekleneni sahaya vereceğiz ve alacağımız galibiyetlerle fikstürde yukarılara doğru tırmanacağız" şeklinde konuştu.

  1. 12.12.2019
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