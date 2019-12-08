Gelecek Koleji Çukurova 82-76 Bellona Kayseri | MAÇ SONUCU
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Gelecek Koleji Çukurova Basketbol’a 82-76 mağlup olmaktan kurtulmadı.
Salon: Servet Tazegül Spor Salonu
Hakemler: Egemen Ercan xx, Kemal Digilli xx, Muzaffer Vardarlı xx
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck xxx (19), Gökşen Fitik xx (6), Meltem Avcı xx (6), Bentley xxx (12), Marginean xx (10), Manso xxx (21), Feride Şevval Akalan x, İlayda Güner xx (8)
Bellona Kayseri Basketbol: Ayşegül Günay Aladağ xx (13), Gülse Uğur xx, Luca Ivankovic xxx (23), Barbee xx (10), Burke xx (17), Beril Albayrak x (1), Kübra İmren Siyahdemir xx (7), Ann Wauters xx (5)
Periyotlar:
1. Periyot: 21-21
Devre: 37-37
3. Periyot: 57-59
Beş faull: Marginean, Gökşen Fitik (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol)
- 08.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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