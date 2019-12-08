Gelecek Koleji Çukurova 82-76 Bellona Kayseri | MAÇ SONUCU - Son dakika Kadın Basketbol Ligi haberleri - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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82-76 Bellona | MAÇ SONUCU

Gelecek Koleji Çukurova 82-76 Bellona Kayseri | MAÇ SONUCU

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasında Bellona Basketbol deplasmanda oynadığı maçta Basketbol’a 82-76 mağlup olmaktan kurtulmadı.

Salon: Servet Tazegül Spor Salonu
Hakemler: Egemen Ercan xx, Kemal Digilli xx, Muzaffer Vardarlı xx
: Tuck xxx (19), xx (6), Meltem Avcı xx (6), Bentley xxx (12), Marginean xx (10), Manso xxx (21), Feride Şevval Akalan x, İlayda Güner xx (8)
Bellona Basketbol: Ayşegül Günay Aladağ xx (13), Gülse Uğur xx, Luca Ivankovic xxx (23), Barbee xx (10), Burke xx (17), Beril Albayrak x (1), Kübra İmren Siyahdemir xx (7), Ann Wauters xx (5)
Periyotlar:
1. Periyot: 21-21
Devre: 37-37
3. Periyot: 57-59
Beş faull: Marginean, Gökşen Fitik (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol)

  1. 08.12.2019
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