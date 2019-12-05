Bellona Kayseri Avrupa'ya veda etti
Bellona Kayseri Basketbol, Euro Cup C Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Ormanspor ile karşılaştı. Sarı Kırmızılılar, rakibine 69-62 mağlup olarak Avrupa Kupası'na veda etti.
Basketbolda FIBA Kadınlar EuroCup C Grubu 6. ve son hafta maçında OGM Ormanspor, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 69-62 yendi. Bu sonuçla 5. galibiyetini alan ve puanını 11 yapan OGM Ormanspor, gruptan lider olarak çıktı.
C Grubu'nda üçer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan bir diğer Türk temsilcisi Bellona Kayseri Basketbol ise 9 puanla 3. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla beraber Avrupa'ya veda ettiSALON: Ankara Sait Zarifoğlu
HAKEMLER: Andrada Csender xx, Ivana Radinovic xx, Amalia Marchis xx
ORMANSPOR: Angelica Robinson xxx (16), Johannah Leedham xxx (16), Arike Ogunbowale xxx (14), Nilay Kartaltepe xx (2), Courtney Paris xxx (10), Pelin Bilgiç xx (9), Naile Çırak x, Damla Gezgin x (2), Yeliz Doğan x
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Shacobia Barbee xxx (16), Ayşegül Günay xx (6), Kennedy Burke xxx (21), Ann Wauters xx (4), Luca Ivankovic xxx (10), Beril Albayrak x, Klaudia Perisa x (5), Kübra Siyahdemir x
PERİYOTLAR: 1.Periyot: 20-14 (Ormanspor lehine) 2.Periyot: 16-22 (Bellona Kayseri lehine) 3.Periyot: 19-11 (Ormanspor) 4.Periyot: 14-15 (Bellona Kayseri lehine)
Devre: 36-36 berabere)
- 05.12.2019
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Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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