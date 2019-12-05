Bellona Kayseri Avrupa'ya veda etti

Basketbolda FIBA Kadınlar EuroCup C Grubu 6. ve son hafta maçında OGM Ormanspor, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 69-62 yendi. Bu sonuçla 5. galibiyetini alan ve puanını 11 yapan OGM Ormanspor, gruptan lider olarak çıktı.

C Grubu'nda üçer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunan bir diğer Türk temsilcisi Bellona Kayseri Basketbol ise 9 puanla 3. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla beraber Avrupa'ya veda etti

ORMANSPOR

BELLONA

Ankara Sait ZarifoğluAndrada Csender xx, Ivana Radinovic xx, Amalia Marchis xxAngelica Robinson xxx (16), Johannah Leedham xxx (16), Arike Ogunbowale xxx (14), Nilay Kartaltepe xx (2), Courtney Paris xxx (10), Pelin Bilgiç xx (9), Naile Çırak x, Damla Gezgin x (2), Yeliz Doğan xShacobia Barbee xxx (16), Ayşegül Günay xx (6), Kennedy Burke xxx (21), Ann Wauters xx (4), Luca Ivankovic xxx (10), Beril Albayrak x, Klaudia Perisa x (5), Kübra Siyahdemir x1.Periyot: 20-14 (Ormanspor lehine) 2.Periyot: 16-22 (Bellona Kayseri lehine) 3.Periyot: 19-11 (Ormanspor) 4.Periyot: 14-15 (Bellona Kayseri lehine)Devre: 36-36 berabere)