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22 Kasım 2019, Cuma
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Çukurova 'yi ağırlayacak

Çukurova Basketbol Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin 6. haftasında Öznur Kablo ağırlayacak olan Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, alacağı galibiyetle çıkışa geçmek istiyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, maçının hazırlıklarını sürdüren Mersin ekibinde, sakatlıkları bulunan Nia Coffey ve Fatma Karakuş çalışmada yer almadı.

Yeni transferler Alex Bentley ve Morgan Halley Tuck ise kente gelerek, takımla çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör , sezona iyi başlayamadıklarını belirterek, "Fenerbahce maçı oldukça zor geçecek. Özelikle ligin başından beri 5 numara pozisyonunda sıkıntı yaşamamız, çember altında bizi olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Yıldızoğlu, toparlanarak, çıkış yakalamak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Toparlanma zamanı geldi. Yeni transferlerimizin uyumu bu hafta alacağımız sonuca etki edecektir. Çember altında başarılı olursak, güçlü rakibimizi yenebiliriz. Burada taraftarımıza da büyük iş düşüyor. Böylesine önemli bir maçta bizi yalnız bırakmasınlar."

Ligde geride kalan 5 haftada bir galibiyet, 4 de yenilgi alan Mersin ekibi, 11. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 5 maçından da galibiyetle ayrılarak ligin ilk sırasında bulunuyor.

Karşılaşma, yarın saat 15.15'te Spor Salonu'nda başlayacak.

  1. 22.11.2019
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