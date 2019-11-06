A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu - Son dakika Kadın Basketbol Ligi haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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A 'nın belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A 'nın FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu’nda ve Litvanya ile oynayacağı karşılaşmaların 16 kişilik açıklandı.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek olan A 'nın, ve Litvanya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde belli oldu. Açıklanan 16 kişilik kadroda 'den 4, ve Botaş'dan da 3'er oyuncu yer aldı.

E Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda TSİ 19.00'da Sırbistan ile, 17 Kasım Pazar günü ise Mersin'de saat 17.30'da Litvanya ile karşılaşacak.

10 Kasım Pazar günü toplanacak millilerin teknik, idari ve oyuncu kadrosu şu şekilde:

TEKNİK VE İDARİ KADRO

Haluk Yıldırım - Milli Takımlar Direktörü - TBF
Yasemin Horasan - A Kadın Menajeri - TBF
Orhan Demirel - A Kadın Milli Takım İdarecisi - TBF
Ceyhun Yıldızoğlu - A Kadın Milli Takım Başantrenörü - TBF / Gelecek Koleji Çukurova Basketbol
Osman Olcay Orak - Yardımcı Antrenör -
Ömer Buharalı - Yardımcı Antrenör - Fenerbahçe
Esmeral Tunçluer - Yardımcı Antrenör - Sakarya Yükseliş
Murat Üner - Kondisyoner - TBF
Emre Baca - Doktor
Neşe Ceylan Zengin - Diyetisyen
Merve Yıldız - Fizyoterapist - Acıbadem Sağlık Grubu
Murat Erdem - Fizyoterapist - TBF
Cüneyt İnce - Masör - Hatay BŞB
İbrahim Koç - Masör - Fenerbahçe Öznur Kablo
Barış Yılmaz - Malzeme Sorumlusu - TBF

OYUNCU

Ayşegül Günay Aladağ - Bellona Kayseri Basketbol
Kübra Erat - Birevim Elazığ İl Özel İdare
Melis Gülcan - Botaş
Cansu Köksal - Botaş
Kuanitra Holingsvorth - Botaş
Olcay Çakır Turgut - Fenerbahçe
Esra Ural Topuz - Fenerbahçe
Tuğçe Canıtez - Fenerbahçe
Kiah Irene Stokes - Fenerbahçe
Tilbe Şenyürek - Galatasaray
Işıl Alben - Galatasaray
İnci Güçlü - Galatasaray
Gizem Yavuz - İzmit Belediyespor
Pelin Derya Bilgiç - OGM Ormanspor
Damla Gezgin - OGM Ormanspor
Merve Aydin - Nantes Reze Basket / Fransa

  1. 07.11.2019
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