Periler İzmit’te galibiyeti yakaladı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor kendi evinde ağırladığı Adana Basketbol’u 101-94 mağlup etti. İlk periyotu 23-21 önde kapatan periler ilk yarıyı ise 41-51 mağlup kapadı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmit Belediyespor kendi evinde Adana Basketbol'u ağırladı. İlk periyotu 23-21 önde kapatan periler ilk yarıyı ise 41-51 mağlup kapadı. İkinci yarıda tribünden gelen destekle kendilerini toparlayan periler parkeden 101-94 galip olarak ayrıldı. NBY'den İzmit Belediyespor'a transfer olan Courtney Monae Williams 35 sayı atarak maçın yıldızı oldu.
Galibiyetin mutluluğunu İzmit Belediyespor oyuncularından Özge Kavurmacıoğlu, "Kendi evimizde ilk galibiyetimizi aldık, çok mutluyuz. Çünkü evimizde kazandığımız maçlar bizim için çok önemli. Tribünden gelen destek bizim için çok anlamlıydı. Fatma Başkanımızın sayesinde daha çok istek var. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Öncelikle Fatma Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiç kırmıyor, en ufak bir isteğimizde hemen yanımızda" dedi.
Maçta attığı üçlüklerle dikkat çeken Gizem Yavuz ise, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Sezona 3'te 3 başlamak istiyorduk ama ilk maç bir talihsizlik oldu. Bugün maçı kazandık bu yüzden çok mutluyum. Kötü başladığımız maçı ikinci yarı daha iyi defans yaparak ve tabi ki seyircimizin desteğiyle kazanmasınız bildik. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Destekleyen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.
- 28.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
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sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
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Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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