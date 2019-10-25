Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Çankaya Üniversitesi, Elazığ İl Özel İdare'yi ağırlayacakken, Fenerbahçe de Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Galatasaray ise haftayı maç oynamadan geçirecek.
26 EKİM CUMARTESİ
14.00 Çankaya Üniversitesi - Elazığ İl Özel İdare
15.15 Çukurova Basketbol - BOTAŞ
19.30 Samsun Canik Belediyespor - OGM Ormanspor
27 EKİM PAZAR
15.15 Kayseri Basketbol - Beşiktaş
17.30 Fenerbahçe - Hatay Büyükşehir Belediyespor
28 EKİM PAZARTESİ
14.00 İzmit Belediyespor - Adana Basketbol
- 25.10.2019
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
-
Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.