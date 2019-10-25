Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı - Son dakika Kadın Basketbol Ligi haberleri - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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'nde 3. hafta heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı

'nde 3. hafta heyecanı yarın, 27 Ekim Pazar ve 28 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında , 'yi ağırlayacakken, de 'u konuk edecek. Galatasaray ise haftayı maç oynamadan geçirecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

26 EKİM CUMARTESİ
14.00 -
15.15 Çukurova Basketbol - BOTAŞ
19.30 Canik Belediyespor - OGM Ormanspor

27 EKİM PAZAR
15.15 Basketbol - Beşiktaş
17.30 -

28 EKİM PAZARTESİ
14.00 İzmit Belediyespor - Basketbol
  1. 25.10.2019
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